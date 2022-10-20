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Туреччина не займає нейтральну позицію, військова співпраця між країнами перебуває на високому рівні, - Кулеба

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Туреччина не займає нейтральну позицію, військова співпраця між країнами перебуває на високому рівні, - Кулеба
Туреччина не займає нейтральну позицію у війні Росії проти України, а в Києві ставляться з розумінням до зовнішньої політики Анкари.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами міністра, Туреччина підтримує Україну у війні - про це свідчать підсумки голосування в Організації об'єднаних націй, участь президента Реджепа Таїпа Ердогана у Кримській платформі, а також співпраця у сфері безпеки.

Він зазначив, що військова співпраця з Туреччиною перебуває на "високому рівні".

"Ми з розумінням ставимося до зовнішньої політики Туреччини. Вони співпрацюють з Україною у важливих для нас галузях, водночас ведуть економічну діяльність із Росією", - додав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Юрій Петрович 87df6b20
    і тут же газовий хаб організовує?Це як то?
  • Senator Turan
    Во время полномасштабной войны, ЕС оплатил россии 200млрд долларов , а Турция 16 млрд, почему не кто не видит двухличность ЕС, а видят только Турцию ???
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Туркам-якщо сидіти на двох стільцях власна дупа може тріснути навпіл...
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