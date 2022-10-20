Від початку деокупації на Харківщині зареєстровано 1685 воєнних злочинів, - Нацполіція
Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 1685 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни. - Ред.) – 1492, за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність. - Ред.) – 165 та інші", - йдеться в повідомленні.
Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 544,95 гектара. Вилучено 23 985 вибухонебезпечних предметів, знищено – 2 451.