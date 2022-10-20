Від початку деокупації на Харківщині зареєстровано 1685 воєнних злочинів, - Нацполіція

На визволених ЗСУ територіях Харківської області продовжують реєструвати воєнні злочини російських окупантів.

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 1685 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни. - Ред.) – 1492, за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність. - Ред.) – 165 та інші", - йдеться в повідомленні.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 544,95 гектара. Вилучено 23 985 вибухонебезпечних предметів, знищено – 2 451.

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