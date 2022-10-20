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Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини. ВІДЕО+ФОТО

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Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. З початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки.

Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В рамках спільного матеріалу "Схем" та російської служби Радио Свобода журналісти знайшли у соцмережах профіль військового на ім’я Макар Теплінський, вихідця з Луганщини, який воює на боці Росії.

З початку жовтня чоловік фіксував на фото і відео та публікував переміщення військовослужбовців РФ та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області. Судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до "небезпечного" правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

10 жовтня він опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі ВКонтакте.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 01

Пізніше він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. "Ми пливемо!", – каже він. "Ти це кому показуєш?", – запитує у Теплінського інший військовослужбовець.

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Журналістам вдалося з'ясувати, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

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Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 03

"Цю поромну переправу окупанти використовують у військових логістичних цілях. ЗСУ неодноразово завдавали по ній удару. Один з ударів, як можна побачити на супутниковому зображенні Sentinel-2, стався 23 вересня: на знімку видно дим в районі причалу в Новій Каховці". - йдеться в матеріалі

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 04

З 27 липня, ракетні удари ЗСУ по Антонівському мосту – головній артерії, що з'єднує два береги Дніпра на Херсонщині – різко ускладнили позиції російської армії у цьому регіоні. Після цього військові РФ почали регулярно використовувати поромні переправи та налагоджувати понтонні мости.

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За даними розслідування, у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки. Наприклад, ось зафіксований такий рейс від 5 жовтня.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 05

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких "евакуаційних" рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 06

Сам Макар Теплінський згодом опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Наприклад, на відео "День народження друга ВДВ", як встановили Схеми, зняте у ресторані "Нефертіті" у Новій Каховці.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 07

Використовуючи сервіс розпізнавання облич, журналісти ідентифікували ще трьох окупантів, які потрапили на фото та відео, опубліковані Теплінським.

Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та ще два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков. На повідомлення журналістів ані сам Теплинській, ані вказані три військовослужбовці не відповіли.

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Топ коментарі

  • Денис Коновалов 4caafe82
    Одне питання- а чому їх не знищують?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Начался ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
  • Папєрєднік
    Ні. Звичайні підараси.
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