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РФ розповідає, що воює з НАТО, це означає, що вона вже визнає Україну частиною Альянсу, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс

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РФ розповідає, що воює з НАТО, це означає, що вона вже визнає Україну частиною Альянсу, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що якщо Росія вже сама стверджує, що воює в Україні "проти всього НАТО", то зі вступом України до Альянсу немає проблеми.

Про це Лінкявічюс написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія пояснює невдачі на фронті тим, що воює не з Україною, а з НАТО. Це означає, що Росія вже визнає Україну частиною Альянсу. Тож залишається, щоб НАТО змирився з цим", - написав Лінкявічюс.

Також читайте: Не можна йти на переговори з РФ. Для росіян це буде шанс заморозити конфлікт, - Лінкявічюс

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Топ коментарі

  • Colt
    Кремль отмазывает себя, типа проиграть войну НАТО не так стыдно.
  • Валентина Саюн c856325a
    НАТО так НАТО. У страха очі великі
  • Alexey Chernyavsky
    А НАТО об этом знает?
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