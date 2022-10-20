РФ розповідає, що воює з НАТО, це означає, що вона вже визнає Україну частиною Альянсу, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що якщо Росія вже сама стверджує, що воює в Україні "проти всього НАТО", то зі вступом України до Альянсу немає проблеми.