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Мобілізований із Бурятії загинув в Україні менш ніж через два тижні після призову, - росЗМІ

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Російський військовий з бурятського села Ілька, 23-річний Дмитро Сидоров, загинув менш ніж за два тижні після мобілізації.

Про це повідомляє Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

23-річного Дмитра Сидорова із села Ілька було призвано 22 вересня, а загинув він вже 4 жовтня.

Відомо, що в Україні Сидоров був водієм 36-ї окремої Червонопрапорної мотострілецької бригади. Інші обставини його загибелі не наводяться.

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Мобілізований із Бурятії загинув в Україні менш ніж через два тижні після призову, - росЗМІ 01

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Топ коментарі

  • Roman Werba e33a2a3d
    Вся параша мразь до кобзона.
  • Денис Дмитриенко
    красавец...побиг в другую страну - родину защищать...родину захищають на родине (аксиома) а не десь тама...пусть земля тебе будет стекловатой...
  • belge
    Средняя продолжительность жизни кацапского военнослужащего в Украине - 2 недели. Как у некоторых глистов.
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