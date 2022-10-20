Мобілізований із Бурятії загинув в Україні менш ніж через два тижні після призову, - росЗМІ
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Російський військовий з бурятського села Ілька, 23-річний Дмитро Сидоров, загинув менш ніж за два тижні після мобілізації.
Про це повідомляє Медуза, інформує Цензор.НЕТ.
23-річного Дмитра Сидорова із села Ілька було призвано 22 вересня, а загинув він вже 4 жовтня.
Відомо, що в Україні Сидоров був водієм 36-ї окремої Червонопрапорної мотострілецької бригади. Інші обставини його загибелі не наводяться.