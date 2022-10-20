Новини • Агресія Росії проти України

Важкі бої тривають на лінії фронту в напрямку Кремінної та Сватового, - Гайдай

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Важкі бої тривають на лінії фронту в напрямку Кремінної та Сватового, - Гайдай
Біля Сватового та Кремінної йдуть важкі бої. Тривають постійні обстріли визволених українських сіл. Ситуація залишається вкрай напруженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

"Рашисти вважають, що зможуть зупинити український контрнаступ, мінуючи території. Також продовжують зводити лінію оборони, використовуючи залізобетонні конструкції. Обидва способи не завадять ЗСУ повернути нам Луганщину", - розповів Гайдай.

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    И ещё раз, уже в 55-й, военные настоятельно просят Гайдая заткнутся со своими ежедневными "новостями" и не комментировать события на фронте
  • Анатолий Воробей 43fa9356
    ЗСУ бийте рашистських пітарасів без жалю, бо то не люди, а гній.
  • Вася Шевченко f77d76ba
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