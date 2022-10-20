Німеччина і надалі допомагатиме Україні зброєю, - Шольц

Путіну не вдасться досягти своїх цілей в Україні та в Європі, Захід надаватиме Україні підтримку, включно з військовою.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи перед німецьким Бундестагом перед самітом ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава уряду зазначив, що жорстокість Путіна в Україні, використання ним енергії та голоду як зброї, неймовірний стрибок інфляції - все це стало випробуванням для Європи та світу, якого не було десятиріччя. Путін вдається до терору в Україні, використовує безвідповідальну ядерну риторику. Він намагається грати на слабкостях Заходу, розколоти світ.

"Він помиляється, ми не дозволимо нас розділити… Наша країна стоїть разом, Європа стоїть разом, солідарна між собою та з Україною, наші альянси по світу є сильними. Путін не досягне своїх цілей", - підкреслив Шольц.

Він зазначив, що цілі Путіна не будуть втілені в життя - як завдяки мужності українців, так і допомозі її друзів і партнерів.

Канцлер підкреслив, що наразі Україна найбільше потребує артилерії та засобів ППО. Він нагадав, що минулого тижня Україні була передана перша система ППО IRIS-T, раніше запланованого.

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"Три наступні будуть передані, як тільки це буде можливо", - пообіцяв глава уряду. Він звернув увагу, що вся передана зброя відіграє важливу роль на полі бою.

Очільник федерального уряду також зазначив, що Німеччина стане однією з європейських країн, на території яких буде підготовлено до 15 тисяч українських військових. За його словами, до весни в Німеччині буде навчено "повну бригаду - до 5 тисяч солдатів".

Шольц засудив брутальні ракетні та дротові атаки на цивільні цілі в Україні протягом останніх двох тижнів.

"Свідомі атаки на цивільних - це воєнний злочин, але ця тактика випаленої землі не допоможе Путіну виграти цю війну", підкреслив канцлер. Він назвав це актом відчаю Путіна, там само як мобілізацію.

Політик підкреслив, що "нова ескалація москви не буда залишена без відповіді", вона лише посилює рішучість Заходу. Останнім санаційним пакетом було ще посилено тиск на Кремль. І так буде тривати, доки Росія продовжуватиме свою війну.

"Україна успішно буде захищати себе, і ми їй допомагатиме стільки, скільки буде потрібно", - повторив німецький політик. Путін сподівався розділити європейців, але досяг протилежного, зазначив він.

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Шольц також наголосив на важливості допомогти Україні в справі відбудови, що, за його словами, стане "завданням покоління". Він нагадав про заплановану на 25 жовтня в Берліні експертну конференцію, на якій буде обговорено "міжнародний план Маршалла для України".