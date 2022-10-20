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Спецслужби РФ, ймовірно, готують теракти проти власного населення, - ГУР МО

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Спецслужби РФ, ймовірно, готують теракти проти власного населення, - ГУР МО
Російські спецслужби готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Військкомати на території рф розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі", - йдеться в повідомленні.

У Головному управлінні розвідки не виключають, що таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

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Спецслужби РФ, ймовірно, готують теракти проти власного населення, - ГУР МО 01

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Провокації проти сваіх рабов-одна із ісконних лапатних скрєп...
  • Daro Doro
    такі теракти проти своїх мають на меті лише розкачку власного населення на масову злобу проти нас. Щоб без грошей лише на емоціях російське бидло поперло воювати
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    ось тому Україна повинна отримати від партнерів ракети які можуть бити по інфраструктурі козломордора.
    ато взагалі якась фуйня виходить - ми не б ємо по ним наче б то ніби щоб додатково не налаштовувати народонасєлєніє козломордора проти України, а путлєр якщо треба бере і сам налаштовує без жодних наслідків
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