Росія може переглянути співпрацю з ООН та розірвати "зернову угоду" через розслідування постачання іранських дронів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Ми дивитимемося на практичні результати (для РФ - ред.), а не на спроби видати бажане за дійсне. Практичні результати поки що дуже скромні", - сказав він.
Заступник постпреда РФ при ООН також додав, що Росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".
Ця заява була зроблена за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, під час якого було висунуто обвинувачення в постачаннях Іраном безпілотників Росії.
"У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег", - сказав Полянський.
Як зазначив заступник постпреда РФ при ООН, в Україні були знайдені уламки безпілотників, на яких написи були зроблені російською мовою.
"Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані", - сказав він.
За словами Полянського, Москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, які російський дипломат назвав "незаконними", порушенням рішення Ради Безпеки ООН, виходом за межі технічного мандату ООН. Інакше Росія перегляне співпрацю з ООН.