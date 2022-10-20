Росія може переглянути співпрацю з ООН та розірвати "зернову угоду" через розслідування постачання іранських дронів

Співробітництво Росії та ООН може бути переглянуто, якщо організація відправить в Україну своїх експертів для обстеження збитих безпілотників, які, як передбачається, були поставлені до Росії з Ірану. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Ми дивитимемося на практичні результати (для РФ - ред.), а не на спроби видати бажане за дійсне. Практичні результати поки що дуже скромні", - сказав він.

Заступник постпреда РФ при ООН також додав, що Росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".

Ця заява була зроблена за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, під час якого було висунуто обвинувачення в постачаннях Іраном безпілотників Росії.

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"У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег", - сказав Полянський.

Як зазначив заступник постпреда РФ при ООН, в Україні були знайдені уламки безпілотників, на яких написи були зроблені російською мовою.

"Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані", - сказав він.

За словами Полянського, Москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, які російський дипломат назвав "незаконними", порушенням рішення Ради Безпеки ООН, виходом за межі технічного мандату ООН. Інакше Росія перегляне співпрацю з ООН.

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