Рашисти переправляють на лівий берег Херсонщини родини, документацію, пенсійний фонд та банківські окупаційні установи, - ОК "Південь"

Прикриваючись мирним населення, російські окупанти переправляють на лівий берег Дніпра свої родини, документацію, пенсійний фонд і банківські установи.

Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вони (російські загарбники. - Ред.) намагаються, створивши альтернативну переправу вздовж Антонівського мосту і прикриваючись мирним населенням, вивозити те, що їм дуже дороге до серця: родини, документацію, пенсійний фонд, банківські окупаційні установи", - розповіла вона.

Гуменюк зазначила, що окупаційній владі боязко, вони нажахані і розуміють, що просування Збройних сил неминуче, і наша потужність дуже тисне на окупантів.

"Вони намагаються перебратися на лівий берег, де думають, що їм буде спокійніше, але для того, щоб створити там більш щільне населення, вони тягнуть і мирне населення…", - додала вона.

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