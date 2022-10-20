Берлусконі звинуватив Зеленського у розпалюванні війни, - LaPresse опублікувала скандальний аудіозапис

Італійське видання LaPresse у середу опублікувало черговий аудіозапис лідера партії "Вперед, Італіє!" та багаторічного прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі, в якому він критикує президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

На опублікованому аудіозаписі Берлусконі спершу викладає свою версію того, як почалася війна України з Росією у 2014 році.

"Справа була така: у 2014 році в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду, коли ніхто не нападає один на одного. Україна через рік кидає цей договір до біса і починає атакувати кордони двох республік. Обидві республіки зазнали втрат серед військовослужбовців, які сягнули, як мені сказали, 5-6-7 тисяч загиблих", - сказав він.

Далі політик стверджує, що після приходу до влади Володимир Зеленський "потроює атаки на дві республіки", що змушує ватажків терористичних "ЛДНР" звернутися до Володимира Путіна.

"Він проти будь-якої ініціативи, він чинить опір, на нього чиниться шалений тиск з боку всієї Росії. І він вирішує вигадати спецоперацію: війська повинні були увійти в Україну, за тиждень дійти до Києва, скинути чинну владу, Зеленського і так далі, і поставити вже обрану українською меншістю владу з порядних, розсудливих людей, ще за тиждень повернутися назад", - каже експрем’єр Італії.

Далі Берлусконі говорить про "непередбачуваний опір з боку українців, які з третього дня почали отримувати гроші і зброю із Заходу". "І війна з двотижневої операції перетворилася на двохсотлітню війну. Отже, такою і є ситуація з війною в Україні", - підсумовує він.

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Окремо політик критикує лідерів Європи і США, які не є на його думку "справжніми лідерами", на відміну від нього, і закликає до "сильного втручання" у війну в Україні.

Безпосередньо Берлусконі не коментував ці слова, але ведучий телеканалу La7, який йому зателефонував, сказав: той попросив вписати його слова "в більш загальний дискурс, який був врахуванням загальної стурбованості", "кліматом, який створився у відносинах між Росією, Європою і Заходом".

Лідерка партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні, яка після перемоги на виборах має посісти крісло прем’єр-міністерки, прокоментувала слова Берлусконі так: "Італія повністю і з високо піднятою головою є частиною Європи та Атлантичного Альянсу. Той, хто не згоден з цим наріжним каменем, не зможе бути частиною влади. Італія з нами в уряді ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною країною, яка так подобається багатьом нашим недоброзичливцям".