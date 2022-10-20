Путін хотів шантажувати нас відключенням газу, але він помилився. Разом ми переживемо зиму, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна позбулася залежності від російських енергоносіїв і ставка Володимира Путіна на газовий шантаж не спрацювала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Сьогоднішня Росія при Путіні більше не є надійним торговельним партнером. Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але й тут він помилився... Разом ми переживемо зиму", - сказав Шольц під час виступу в Бундестагу.

Він розповів, що у межах підготовки до зими Німеччина почала отримувати газ із Франції, готуються до запуску перші термінали зрідженого газу, укладено нові контракти на постачання, ухвалено рішення про продовження експлуатації атомних станцій і тимчасове повернення до вугілля.

Шольц додав, що він "надзвичайно вдячний" громадянам Німеччини за економію енергії.

"Ми звільнилися від залежності та добре підготувалися до майбутньої зими. Ми вживаємо необхідних заходів і не даємо себе залякати", – сказав канцлер.

Тепер потрібно вирішити, як знизити надмірно високі ціни на енергоресурси, наголосив він.

Також читайте: Німеччина і надалі допомагатиме Україні зброєю, - Шольц