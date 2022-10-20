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Путін хотів шантажувати нас відключенням газу, але він помилився. Разом ми переживемо зиму, - Шольц

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Путін хотів шантажувати нас відключенням газу, але він помилився. Разом ми переживемо зиму, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна позбулася залежності від російських енергоносіїв і ставка Володимира Путіна на газовий шантаж не спрацювала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Сьогоднішня Росія при Путіні більше не є надійним торговельним партнером. Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але й тут він помилився... Разом ми переживемо зиму", - сказав Шольц під час виступу в Бундестагу.

Він розповів, що у межах підготовки до зими Німеччина почала отримувати газ із Франції, готуються до запуску перші термінали зрідженого газу, укладено нові контракти на постачання, ухвалено рішення про продовження експлуатації атомних станцій і тимчасове повернення до вугілля.

Шольц додав, що він "надзвичайно вдячний" громадянам Німеччини за економію енергії.

"Ми звільнилися від залежності та добре підготувалися до майбутньої зими. Ми вживаємо необхідних заходів і не даємо себе залякати", – сказав канцлер.

Тепер потрібно вирішити, як знизити надмірно високі ціни на енергоресурси, наголосив він.

Також читайте: Німеччина і надалі допомагатиме Україні зброєю, - Шольц

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Шантажувати свого основного замовника - "геніальне рішення", якраз у стилі ідіота-хуй*ла.
  • Валентина Саюн c856325a
    Це неповага до захисників України, які проходять там навчання, неповага до українських біженців, які знайшли там притулок,неповага до ЗСУ, яке воює зброєю Німеччини, неповага насамперед до самого себе,бо Німеччина хоть щось робить для допомоги Україні,коли загін Монако на Майбахах волонтерить
  • Chandler Bing
    Просрать основной рынок сбыта газа это надо было постараться. Путен всех переиграл
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