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Кремлівський експерт Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони. ВIДЕО

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Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.

В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    А если бы кацап не подтвердил, то что? Почему людей вообще волнует, что говорят кацапы? Бить эту свиноту да и всё!
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Ну всьо, пізда директору московського центру аналізу стратегій і технологій
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Та вже було зрозуміло, коли ці "святі" збили український літак і нічого не компенсували загиблим, вже тоді видно було ставлення до України, але в нас на це закрили очі.
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