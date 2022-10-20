Все вказує на те, що Іран постачає дрони Росії, - Столтенберг
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я ніколи не говорю про конкретні розвідувальні дані, але я можу сказати, що все вказує на те, що Іран постачає Росії дрони. Ми закликаємо всі країни, включно з Іраном, не підтримувати російську незаконну війну проти України", - сказав Столтенберг.
Він зазначив, що в НАТО уважно слідкують за діями Ірану на тлі повідомлень про наміри постачати Росії не тільки дрони, але і ракети.
"Це військова агресія. Це війна, яка є очевидним порушенням міжнародного права. І це напад на суверенну державу в Європі. Союзники і партнери НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Минулого тижня кілька країн оголосили про надання систем ППО і страшні атаки дронів, які ми бачили нещодавно, тільки підкреслюють терміновість збільшення підтримки України", - додав генсек Альянсу.
Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.
В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.