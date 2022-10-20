Росія збирає сили на білоруському аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною. ФОТО з супутника

Свіжі фотографії з супутника свідчать, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську редакцію "Радіо Свобода".

Видання звертає увагу, що упродовж останнього місяця військовий аеродром "Зябрівка" під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових.

"Російська військова техніка і жива сила прибули в "Зябрівку" півтора тижня тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до "Зябрівки", як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей", - стверджує джерело з Гомельського району.

Такий вигляд мав військовий аеродром "Зябрівка" 24 серпня.

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А так менш ніж через місяць, 16 жовтня.

На знімках видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи.