ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання дронів Росії

Рада ЄС затвердила санкції проти Ірану за постачання дронів, які завдали ударів по Україні.

Про це головування Чехії у раді ЄС повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, які завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набирають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі" (Європейського союзу)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів.

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