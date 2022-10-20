Новини

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання дронів Росії

9 09139
ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання дронів Росії
Рада ЄС затвердила санкції проти Ірану за постачання дронів, які завдали ударів по Україні.

Про це головування Чехії у раді ЄС повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, які завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набирають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі" (Європейського союзу)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все вказує на те, що Іран постачає дрони Росії, - Столтенберг

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Зірка "Зоряних воєн Люк Скайвокер" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Это круто. Еще трем иранцам запретят летать в Париж на ужин.
  • Garry Grant
    Черговий пердь в калюжу від ЄС.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини