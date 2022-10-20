У Миколаєві намагатимуться запустити тепло в усі будинки попри те, що багато людей виїхали, - мер Сєнкевич

Мешканці Миколаєва, попри війну, намагаються сплачувати за житлово-комунальні послуги, зокрема за теплопостачання, рівень розрахунків за яке нині становить близько 70-80 відсотків.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші миколаївці підтримують рідне місто, і навіть знаходячись за кордоном намагаються сплачувати за житлово-комунальні послуги. Зокрема, це теплопостачання, рівень розрахунків за яке нині становить близько 70-80 відсотків. Бо наші комунальники постійно працюють, підтримуючи систему у робочому стані", - сказав очільник міста.

Він також зазначив, що цієї зими намагатимуться запустити тепло у весь житловий фонд, попри те, що більша частина миколаївців виїхала.

"Адже якщо цього не зробити, то меблі та майно в квартирах за зиму відсиріють і зіпсуються. Тоді на їх відновлення піде більше коштів. Тому ті, хто навіть не проживає у місті, повинні будуть сплачувати за цю послугу", - наголосив Сєнкевич.

Те ж саме, за його словами, стосується і квартплати. Адже управляючі компанії працюють, ремонтують комунікації, готують будинки до зими і таке інше. Тому потрібно платити всім, навіть якщо не проживаєш. А ось вода, газ та електрика обліковується лічильниками. Тому там проблем з оплатою немає, якщо не споживаєш.

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