Війська РФ за 10 днів завдали близько 300 ударів по енергосистемі України, - Галущенко

Рашисти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України з 10 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"З минулого понеділка по сьогодні по енергосистемі було близько 300 ударів як ракетами, так і артилерією та дронами. Безумовно, ми готуємось до ймовірних драматичних пошкоджень в енергосистемі, які потребуватимуть набагато більше часу для відновлення", - сказав міністр.

В такому випадку, за словами Галущенка, будуть задіяні майже всі державні органи і це "буде скомуніковано громадянам, щоб вони чітко знали, що їм робити в тій чи іншій ситуації".

Він також зазначив, що уряд закликає українців скоротити споживання електрики.

"Є падіння споживання і коли цього не вистачає, ми змушені запроваджувати примусові обмеження. Тому дуже важливо, щоб люди максимально заощаджували. Ми би хотіли, щоб заощадження електроенергії було на рівні 20%. Це б критично допомогло нашій енергосистемі", - наголосив він.

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