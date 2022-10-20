Воллес виступить у парламенті Британії із заявою щодо України
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер, 20 жовтня, виступить у парламенті із заявою щодо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Виступ Воллеса запланований після його поїздки до США, де він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За деякими даними, сторони негайно зустрілися на тлі побоювання посилення загрози з боку російського президента Володимира Путіна.
Однак, цю інформацію спростував міністр закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Він назвав зустріч глав міністерств оборони Британії та США "звичайною".