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Губернатор Кемеровської області РФ Цивільов оголосив "трудову мобілізацію" студентів

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Губернатор Кемеровської області РФ Цивільов оголосив "трудову мобілізацію" студентів
Студентів останніх курсів залучатимуть на робочі місця, які звільнилися через призов у рамках мобілізації працівників кузбаських підприємств.

Про це повідомив губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, губернатор оголосив "трудову мобілізацію студентів".

За його словами, студенти останніх курсів вузів та середніх спеціальних учбових закладів регіону "тимчасово візьмуть на себе трудові обов'язки мобілізованих земляків". Перші студенти вже направлені на підприємства.

"Студенти, зайнявши місця мобілізованих земляків, отримають оплачувану практику за профілем та допоможуть підприємствам Кузбасу зберегти темпи виробництва", - сказав Цивільов.

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    ....яростный мой отряд, меня на подвих благослови , яростный стройотряд....коньченые
  • 5 копійок
    Видно кепські справи за паребріком. Як у 2 Світову підлітки працювали на заводах.
  • частный сектор
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