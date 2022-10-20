Зеленський та Штайнмаєр провели телефонну розмову: "Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS"
1 99413
Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Предметна і продуктивна розмова з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS – маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Цінуємо готовність Німеччини допомогти подолати наслідки російського ракетного терору", - розповів Зеленський.
За словами глави держави, готується візит Президента Німеччини до України.
Раніше, за даними Bild, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.