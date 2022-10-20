Компанія "Укренерго" закликала мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії

В низці центральних областей України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. "Укренерго" вимушено ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".

"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що графік відключення можна дізнатися в оператора розподільчих мереж.

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