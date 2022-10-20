Зеленський затвердив санкції проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб РФ, серед яких донька Путіна та Абрамович

До санкційних списків України включено 2507 фізичних та 1374 юридичні особи Російської Федерації. Укази про запровадження санкцій за рішенням РНБО опубліковано на сайті президента.

Як це інформує Цензор.НЕТ укази про запровадження санкцій за рішенням РНБО опубліковано на сайті президента.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №726 від 19 жовтня про введення в дію ухваленого того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони розміщено на сайті глави держави у четвер.

"Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - наголошується в указі.

Крім того, Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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У переліку, зокрема, російський Альфа-Банк та пов'язана з ним низка компаній, Російський фонд прямих інвестицій, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", пов'язані з ВТБ та Сбербанком страхові та фінансові компанії, PTC Holding, "Согаз".

Окрім того, до списку внесено Управління справами президента РФ і спецавіазагін "Россия", Казанський вертолітний завод та "Адмиралтейские верфи", "КАМаз", "Гражданские самолёты Сухого".

Серед підсанкційних осіб не лише іноземні "дочки" російських компаній та банків, а й, зокрема, Державний військово-промисловий комітет Білорусі, білоруські "ОКБ ТСП" та "Оборонные инициативы", "Белспецвнештехника".

У списку також хорватські T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i Usluge та Katina D.O.O.

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Згідно з документом, санкції передбачають 17 обмежувальних заходів: від блокування активів та повного припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи зупинення ліцензій,

Серед обмежень також заборона участі у приватизації, публічних та оборонних закупівлях, здійснення угод із цінними паперами, заборона збільшення розміру статутного капіталу пов'язаних компаній (із часткою від 10%), запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю, припинення дії торговельних угод та спільних проєктів.