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Німеччина готова підготувати до весни п’ять тисяч військових ЗСУ, - Шольц

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Німеччина готова підготувати до весни п’ять тисяч військових ЗСУ, - Шольц
До весни 2023 року Німеччина на своїх полігонах навчатиме 5 тисяч військових ЗСУ.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу з урядовою заявою у Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Німеччина хоче до весни підготувати повноцінну українську бригаду чисельністю до 5 тис. осіб", – сказав він.

Підготовка проходитиме у рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine, яку країни Євросоюзу узгодили 17 жовтня.  Програмою передбачено підготовку майже 15 тисяч українських солдатів.

Оперативні штаби з координації навчань планується створити у Німеччині, Польщі та Бельгії. Крім цих країн, навчання проходитимуть на території ще кількох європейських держав. Наразі відомо, що свої полігони надасть Чехія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС ЄС схвалили тренувальну місію для українських військових, - Йозвяк

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Данке шьон!
    А про ліверну ковбасу ніхто нічого не каже!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шольц розійшовся не на жарт...
  • Харьков Сумской
    То була тонка гра Мельника. "Мавр зробив свою справу..."
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