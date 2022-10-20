САП оскаржила виправдувальний вирок колишньому "опоблоківцю" Колєснікову у справі про незаконну компенсацію за житло

Прокурор САП не погоджується з рішенням суду та відстоюватиме свою позицію в суді апеляційної інстанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подано до Апеляційної палати ВАКС апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2022 року, яким депутата Верховної Ради VIII скликання визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ у зв’язку із недоведеністю наявності в його діях складу даного кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурор САП не погоджується з рішенням суду та відстоюватиме свою позицію в суді апеляційної інстанції.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року екснардеп незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці. Проте слідство встановило, що у нардепа було власне житло в столиці і він свідомо приховав цей факт.

За даними ЗМІ, йдеться колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.

Раніше колегія суддів ВАКС виправдала Колєснікова.

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