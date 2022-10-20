Новини • Війна

Загроза повторного наступу з Півночі зростає. Армія РФ може спробувати перерізати логістичні артерії, - Генштаб ЗСУ

44 022109
Загроза повторного наступу з Півночі зростає. Армія РФ може спробувати перерізати логістичні артерії, - Генштаб ЗСУ
Загроза відновлення Збройними силами РФ наступу на Україну на північному фронті зростає.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збирає сили на білоруському аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною. ФОТО з супутника

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ьля
    лукашенку. мінськ. ультиматум. у випадку незаконного перетину збройними формуваннями з вашого боку українсько-білоруського кордону, вважатимемо білорусь повноправним учасником війни та країною-агресором. залишаємо за собою право ударів у відповідь по вашій території. цілую, головнокомандувач зсу.
  • Ksenia VB
    Що не день, то новини покращуються..
  • K Raze
    Білорусь вже повноправний учасник війни, білоруси гвалтували і катували жінок в Бучі і Ірпені, і дуже переймається ким ви там її будете вважати
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини