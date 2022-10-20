Понад 3000 російських військових звернулися на гарячі лінії проєкту "Хочу жить", - Міноборони

Проєкт "Хочу жить", який інформує російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє життя, отримав понад 3 тисячі звернень.

Про це повідомив спікер проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

"З моменту старту проєкту вже маємо понад 3000 звернень від російських військових. Цифру тих, хто добровільно здався у полон, в цілях безпеки наразі не називаємо", - розповів Матвієнко.

Спікер проєкту також повідомив, що російські військові активно здаються в полон. Інформація про проєкт швидко поширюється територією Росії й дає позитивні результати. Тож проєкт себе повністю виправдав.

Нагадаємо, український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

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