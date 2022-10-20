Росіяни з гелікоптерів обстріляли прикордонну громаду на Харківщині: є поранений

Російські військові 20 жовтня завдали удару по селу Івашки Золочівської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Золочівський селищний голова Віктор Коваленко.

"Об 11:30 внаслідок обстрілів села Івашки з гелікоптерів поранення зазнав чоловік 1991 року народження. Його доправлено до обласної лікарні", - зазначив очільник громади.

За словами Коваленка, унаслідок обстрілів у селі пошкоджені два будинки та господарчі споруди.

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