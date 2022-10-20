Трасс іде у відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс оголосила, що йде у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За словами Трасс, вона обговорила це з королем Чарльзом. Вона залишатиметься на посаді прем'єр-міністра, доки не буде обраний наступник.

Вона обіймала посаду прем'єр-міністра протягом 45 днів (з 6 вересня).

Трасс пояснила, що через "велику економічну та міжнародну нестабільність", зокрема через війну Росії проти України, вона не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

5 вересня міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії.

6 вересня Трасс офіційно призначили прем'єр-міністром Великої Британії.

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