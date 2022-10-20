Через запровадження на окупованих територіях "воєнного стану" Росія може відмовляти у візитах туди міжнародним місіям, - Лубінець

Запровадження воєнного стану може стати причиною відмови усім міжнародним організаціям відвідувати тимчасово окуповані українські території.

Про це повідомив під час брифінгу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"РФ ввела учора воєнний стан. Побачите, що тепер це буде основою для того, що вони відмовлятимуть всім міжнародним місіям і організаціям (у візитах, зокрема, до місць тримання наших громадян – ред.), казатимуть, що вони дуже хочуть, щоб ці організації приїхали, але "у нас, на жаль, воєнний стан, дочекаймось, поки він закінчиться, після цього приїжджайте", - сказав він.

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