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Понад 200 тис. осіб мобілізували в Росії, - Генштаб ЗСУ

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Понад 200 тис. осіб мобілізували в Росії, - Генштаб ЗСУ
Підрозділи військ РФ, які зараз прибули на прикордонну територію РФ та Білорусі, не навчені.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За різними даними, наразі ворог відмобілізував вже понад 200 тис. Це те, що він зміг зробити наразі. Справді, є підрозділи, які продовжують перебувати біля РФ, є підрозділи, які наближаються до районів біля Росії та Білорусі, наближеним до нашого кордону. Ми відстежуємо цю ситуацію", - сказав він.

Водночас Громов наголосив, що ті підрозділи, які зараз прибули на прикордонну територію країни-агресора та Республіки Білорусь, не навчені.

"Заходи підготовки на полігонах РФ якщо проводилися, то в мінімальному обсязі. Ми розуміємо, що далі продовжуватимуться зокрема заходи злагодження цих підрозділів, або частина мобілізованих буде розподілена для доукомплектування частин РФ, які зазнали втрат", - додав він.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Тобто першу навалу ЗСУ все ж таки знищило.
  • Sophia-Maria Duglass
    Пока могилизованные скапливаются на севере Украины ЯКОБЫ ДЛЯ УДАРА ПО ЛЬВОВУ И ЛУЦКУ , Украина может присоединить кубанскую народную республику
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Росія вже воює мобілізованими а не регулярною армією
    Звісно ці орки колись проходили службу в армії але їх дуже швидко кидають в бойові дії з мінімальною підготовкою
    Те що вчили 15-20 років тому зараз не актуально
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