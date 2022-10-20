Понад 200 тис. осіб мобілізували в Росії, - Генштаб ЗСУ
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За різними даними, наразі ворог відмобілізував вже понад 200 тис. Це те, що він зміг зробити наразі. Справді, є підрозділи, які продовжують перебувати біля РФ, є підрозділи, які наближаються до районів біля Росії та Білорусі, наближеним до нашого кордону. Ми відстежуємо цю ситуацію", - сказав він.
Водночас Громов наголосив, що ті підрозділи, які зараз прибули на прикордонну територію країни-агресора та Республіки Білорусь, не навчені.
"Заходи підготовки на полігонах РФ якщо проводилися, то в мінімальному обсязі. Ми розуміємо, що далі продовжуватимуться зокрема заходи злагодження цих підрозділів, або частина мобілізованих буде розподілена для доукомплектування частин РФ, які зазнали втрат", - додав він.