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Росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч мешканців окупованого Маріуполя, - Бойченко

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Росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч мешканців окупованого Маріуполя, - Бойченко
Масштабну мобілізацію планують розпочати в окупованому Маріуполі. За попередніми оцінками, відправити на фронт можуть до 10 тисяч чоловіків.

Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців. У місті можуть відбирати майно та автівки. Використовуючи введення "воєнного стану",  окупаційна влада може "законно" відбирати майно та автівки маріупольців. Залучати жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати", - зазначив Бойченко

 Жителі окупованих міст, розуміючи це, почали масово виїжджати. Серед них – маріупольці.

"Окупанти закрили виїзд у бік Запоріжжя. Тому, нажаль, у маріупольців є лише одна можливість виїхати – через територію Росії. Далі через європейські країни можна повернутися до України. Тут на них чекає підтримка від мережі центрів "ЯМаріуполь". Ми готові їм надати всебічну допомогу", - зазначив міський голова Маріуполя.

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Топ коментарі

  • Olga Pelle
    Я чогось не розумію в цьому світі. В той час, як фашисти рівняли місто з землею, як там гинули "Азовці" захищаючи місто, в ньому спокійно проживало 10000 осіб чоловічої статі призовного віку? Як таке може бути???
  • Redcar Ukraine
    Погоджуюсь з вашим здивуванням.

    З іншої сторони, чи було в Маріку стільки зброї, щоб дати її тим 10к мужикам, якщо в Азова було в дефіциті...

    І з третьої сторони, можливо ті 10к мужиків були не проти раші, раз спокійно проживали. А тепер стануть гарматним м'ясом.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    В одному райцентрі в Сумській області мої знайомі хлопці дізналися, що в лісосмузі на околиці міста стоять два кацапські танка (перед тим вони разом зі знайомими дівчатами наробили "коктейлів молотова", ще в них була одна мисливська рушниця на чотирьох). Хлопці, як стемніло, сіли у стару "копійку", доїхали до околиці, підкралися і кинули коктейль на решітку двигуна чи кудись в таке місце. Перший танк загорівся, з нього вискочили орки з піднятими руками. Думали, що їх оточили ЗСУ. Хлопці позабирали в них зброю. А другий кацапський танк почав з переляку їхати вперед, врізався у перший, що горів, зупинився, і екіпаж теж виліз і віддав зброю.
    Є шлях героїв, а є шлях "гарматного м'яса". Кожному своє...
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