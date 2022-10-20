Росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч мешканців окупованого Маріуполя, - Бойченко
Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців. У місті можуть відбирати майно та автівки. Використовуючи введення "воєнного стану", окупаційна влада може "законно" відбирати майно та автівки маріупольців. Залучати жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати", - зазначив Бойченко
Жителі окупованих міст, розуміючи це, почали масово виїжджати. Серед них – маріупольці.
"Окупанти закрили виїзд у бік Запоріжжя. Тому, нажаль, у маріупольців є лише одна можливість виїхати – через територію Росії. Далі через європейські країни можна повернутися до України. Тут на них чекає підтримка від мережі центрів "ЯМаріуполь". Ми готові їм надати всебічну допомогу", - зазначив міський голова Маріуполя.