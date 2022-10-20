Іранські дрони Shahed-136 обходяться Росії дешевше, ніж Україні їх знищення, – Guardian
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За даними видання, ціна іранського виробництва Shahed-136 становить від 20 до 50 тис. євро за безпілотник. Загальна вартість для Росії невдалих атак безпілотників, за оцінкою військових аналітиків неурядової організації "Мольфар", становить від $11,66 млн до $17,9 млн.
Україна розгорнула для знищення безпілотників реактивні літаки МіГ-29, системи ППО С-300, системи наземного захисту NASAMS (за словами міністра оборони Олексія Резнікова від 17 жовтня, військові ЗСУ закінчують курс навчання роботі з NASAMS, і "невдовзі" ці системи ППО розпочнуть службу в Україні. – ред.), стрілецьку зброю.
Видання, посилаючись на дані з відкритих джерел, пише, що для України боротьба з Shahed коштує понад $28,14 млн. Дані включають дрони, запущені в період з 13 вересня до 17 жовтня.