У Полтавській, Сумській та Харківській областях запроваджуються обмеження на електропостачання, - Укренерго

Через різке збільшення рівня споживання у Харківській, Сумській, Полтавській областях України НЕК "Укренерго" вводить обмеження споживання в цій частині країни.