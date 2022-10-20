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У Генштабі не виключають відхід військ РФ з правобережжя Херсонщини: Мобілізованих можуть лишити для стримування

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У Генштабі не виключають відхід військ РФ з правобережжя Херсонщини: Мобілізованих можуть лишити для стримування
Угруповання військ противника може найближчим часом відійти з правобережної частини Херсонської області на лівобережну.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не виключаємо цього. Але, ви розумієте, що у повному складі не відійдуть, якщо це робитимуть при відході військ (з Херсонської області. - Ред.). Противник може відходити і залишити мобілізовані для виконання завдань стримування відходу своїх військ, а найбоєздатніші підрозділи, кадрові, перемістити заздалегідь на лівобережну Україну", - зазначив Громов.

За його словами, мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір Збройним силам України. Варіантів може бути безліч, у Генштабі ЗСУ опрацьовують різні варіанти.

"Перемога буде за нами", - наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини. ВІДЕО+ФОТО

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    І головне, що їм це все зійде з рук.
    Джонсона усунули з посади через вечірку, Трасс - за якісь там інші не дуже катастрофічні помилки.
    А руснявому "руководству" можна робити пройоб на пройобі - і нічого, нагорі всі при своїх.
    На Заході цього ніяк не зрозуміють. Абсолютна терпимість до лайна і палка любов до нього ж - роблять русню невразливими до всіх стратегій стримування і перевиховання, якими марить Захід.
  • Сергій Душа
    Чмобілізували, а годувати нема чим. Хочуть повісити на шию українцям
  • Николай Власов f1295e59
    війська рашки відходять, а по українському телевізору брешуть що Херсон в котлі ,так кому вірити,рашці, чи Україні, бо брехня кругом???????????????
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