У Генштабі не виключають відхід військ РФ з правобережжя Херсонщини: Мобілізованих можуть лишити для стримування
Про це заявив сьогодні під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми не виключаємо цього. Але, ви розумієте, що у повному складі не відійдуть, якщо це робитимуть при відході військ (з Херсонської області. - Ред.). Противник може відходити і залишити мобілізовані для виконання завдань стримування відходу своїх військ, а найбоєздатніші підрозділи, кадрові, перемістити заздалегідь на лівобережну Україну", - зазначив Громов.
За його словами, мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір Збройним силам України. Варіантів може бути безліч, у Генштабі ЗСУ опрацьовують різні варіанти.
"Перемога буде за нами", - наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.