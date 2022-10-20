Двох людей, серед яких селищний голова Чкаловська Соловйов, підозрюють у співпраці з окупантами на Харківщині

За версією слідства, двоє людей у тимчасово захопленому селищі Чкаловське погодилися співпрацювати з військовими РФ. Вони обійняли посади "голови" та "старости".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі 20 жовтня.

Один з підозрюваних - 48-річний Віктор Соловйов. Він очолював Чкаловську громаду з 2010 року.

"Під час окупації він вирішив працювати на благо представників Кремля та погодився стати так званим старостою смт Чкаловське".

Слідчі заочно оголосили підозру і 42-річному жителю селища.

"Окупанти запропонували йому посаду "голови" Чкаловської ОТГ, на що колаборант погодився. Свої функції псевдоочільник почав виконувати з березня", - повідомили у прокуратурі.

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Справу проти двох чоловіків розслідують як колабораційну діяльність. Підозрюваним загрожує до десяти років колонії.