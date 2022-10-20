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Ефективність ППО України становить 64%, - Генштаб ЗСУ

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Ефективність ППО України становить 64%, - Генштаб ЗСУ
Ефективність системи протиповітряної оборони України становить 64%, 81 ракету зі 126 застосованих Росією по Україні було знищено.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ефективність системи нашої протиповітряної оборони залишається на досить високому рівні - 64%, а це 81 ракета зі 126 застосованих була знищена", - сказав він.

Громов зазначив, що з огляду на набуття досвіду та отримання нових зразків переносних зенітних ракетних комплексів протягом останнього тижня ефективність системи ППО України значно збільшилася.

Водночас, він наголосив, що з 10 жовтня війська РФ випустили 154 ракети по Україні, що порівняно з першою декадою місяця більше майже в 7 разів. У першій декаді було випущено 21 ракету.

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Топ коментарі

  • Sergey Sheshenya
    Скажить спасибі нашій український владі, яка десятириччями розпродавала зброю на мільярди доларів. А нової не виробляли і не закупали.
  • Александр Алекс de6e56ae
    Пов'язано виключно з кількісною нестачею ППО, аж ніяк не з майстерністю операторів. Навіть якщо на озброєнні буде декілька IRIS-T і NASAMS, цього буде явно замало.

    Всі, хто порівнюють з ППО Ізраїля - Україна за площею більша в 30 (тридцять) разів, закрити територію фізично куди складніше.

    Плюс ефективність ППО Ізраїля понад 90% багато в чому пов"язна з якістю ракет (в кацапстані, як не крути, ракети значно потужніші та якісніші, ніж у Палестини, Лівану та інших сусідів Ізраїля).
  • Елена Сухова
    Це дуже низька ефективність.
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