Щонайменше 1245 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. ІНФОГРАФІКА

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Щонайменше 246 українських дітей вважають зниклими безвісти

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

18 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Бахмут Донецької області отримала поранення 2-річна дівчинка.

"Стало відомо, що 12 березня через обстріл ворогом м. Слов’янськ Донецької області отримала тілесні ушкодження 13-річна дівчинка", - повідомили ювенальні прокурори.

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