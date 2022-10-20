Щонайменше 1245 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. ІНФОГРАФІКА
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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Щонайменше 246 українських дітей вважають зниклими безвісти
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.
18 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Бахмут Донецької області отримала поранення 2-річна дівчинка.
"Стало відомо, що 12 березня через обстріл ворогом м. Слов’янськ Донецької області отримала тілесні ушкодження 13-річна дівчинка", - повідомили ювенальні прокурори.