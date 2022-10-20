У Вікіпедії виявили мережу тіньових редакторів, які просували російські наративи про війну

Дослідники із Британії виявили мережу тіньових редакторів, які намагалися вплинути на наративи про російсько-українську війну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Gizmodo, відповідний звіт створили два британські аналітичні центри – Інститут стратегічного діалогу (ISD) і Центр аналізу соціальних медіа (CASM), в якому досліджували дезінформацію у Вікіпедії.

Аналітики проаналізували діяльність 86 редакторів, яких заблокували через порушення кодексу етики Вікіпедії.

Вони вносили незначні зміни до статей, у яких намагались маніпулювати інформацією і хоча б несуттєво схилити її в бік проросійського наративу.

За словами дослідників, ці спроби містили зміну мови, щоб мінімізувати об’єктивність прозахідних версій і максимізувати об’єктивність прокремлівських версій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідована ворожа ботоферма у Дніпрі, яка створила майже 10 тис. фейкових акаунтів для "розгону" кремлівської пропаганди в ЄС, - СБУ. ФОТО

Окрім цього ці редактори додавали до статей кремлівські цитати і пресрелізи для підсилення проросійських аргументів, а також створювали теми, які схиляли історичний фон у бік проросійських наративів.

Також ці редактори постійно вставляли посилання на російські державні ЗМІ.

"Однією із загроз для Вікіпедії є використання підозрілих або тенденційних джерел. Тому спочатку ми перевірили підхід фільтрації редагувань на основі того, чи додають вони посилання на афілійовані, чи спонсоровані державними ЗМІ сайти", – йдеться в дослідженні.

Водночас дослідники напряму не звинувачують російський уряд і зазначають, що наразі складно довести координацію цих редакторів між собою.