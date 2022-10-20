Російські пропагандисти почали називати українців "терористами" і оголошують "новий етап" війни

На фоні масованих ракетних ударів, які завдала РФ по містах України 10 і 11 жовтня, в етерах кремлівських пропагандистів почали звучати щонайменше дві нові тези. Від заяв на кшталт "це не ми", які раніше повторювали росіяни, не лишилося сліду.

На зміну риторики кремлівської пропаганди звернула увагу аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ірина Субота, повідомляє Цензор.НЕТ. Повна версія моніторингу російського інформпростору опублікована на сайті LB.ua.

Так, російські лідери думок і медіа почали частіше заявляти про нібито новий етап "спеціальної військової операції", а саме про "нову стадію демонтажу України". Зокрема цю тезу докладно розписав у колонці для "РИА Новости" пропагандист Петро Акопов. Це сталася якраз після того, як про "повноцінний демонтаж політичного режиму України" говорив Дмитро Медведєв.

Подібну думку висловила й пропагандистка Ольга Скабєєва в етері програми "60 хвилин". "Це не разова акція, а кардинальна зміна тактики армії Росії під час спецоперації": так вона прокоментувала масований ракетний обстріл України.

"Пропагандисти протягом тижня після масованого ракетного обстрілу 10 та 11 жовтня "вихваляли вправність РФ" і закликали до "повторних і регулярних" обстрілів. Головною ціллю вони вбачають "критичну інфраструктуру", - зазначається у публікації Центру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Роспропаганда вигадала нове фейкове виправдання війни: "Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов". ВIДЕО

Друга теза, на яку звернула увагу аналітик, стосується нового звернення російських пропагандистів до українців. Якщо раніше Україна у пропагандистів здебільшого була "країною нацистів і фашистів", то тепер усе більше Україна в кремлівських медіа стає "терористичною".

Слід згадати, що у серпні депутати фракції "Справедлива Росія - За правду" навіть внесли до Держдуми законопроєкт "про визнання України терористичною державою та конфіскацію майна, яке належить її громадянам, на користь Росії". Тож, ймовірно, цей меседж російські медіа і чиновники тепер намагаються озвучувати частіше, в тому числі коментуючи масований ракетний обстріл українських міст.