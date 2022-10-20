Росія тримає на бойовому чергуванні 18 кораблів та катерів, - ВМС ЗСУ
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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 8 ракет
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 20.10.2022:
- у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 8 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів;
- у Середземному морі – 11 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 36 суден, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 26 суден, з них 5 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.