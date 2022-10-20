США не бачать зацікавлення Росії у переговорах з Україною, - Блінкен

США поки не бачать інтересу з боку російського диктатора Путіна до переговорів з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News, про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Коментуючи слова президента Зеленського, який заявив, що не збирається вести переговори з Путіним, а лише з наступним президентом Росії, він сказав: "Ну, він чітко дав зрозуміти, що в якийсь момент дипломатія повинна покласти цьому кінець. Але те, що ми бачили досі, це відсутність інтересу з боку Путіна до змістовної дипломатії".

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

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