Україна вимагає від Червоного Хреста публічних заяв про те, що Росія не надає їм гарантій безпеки
Про це український омбудсмен сказав під час пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо співпраці з МКЧХ, то з першого дня після свого призначення я провів з ними першу зустріч, і його (спілкування. – Ред.) я проводжу фактичного кожного тижня - або це телефонні розмови, або особисті зустрічі", - сказав Лубінець.
Посадовець поінформував, що раніше вперше за вісім із половиною років МКЧХ нарешті юридично прописав на своєму офіційному сайті, що у нас відбувається російсько-український міжнародний військовий конфлікт, згідно з міжнародним правом. Адже досі вони використовували терміни або "конфлікт", або "криза в Україні".
"Зрозуміло, що ми постійно не тільки привертаємо їх увагу, а ми шукаємо нові механізми, щоб вони виконували чітко свій мандат. Я як омбудсмен постійно це не тільки коментую – я намагаюся зробити так, щоб вони почали виконувати свій мандат. Наразі, на наш погляд, вони цього не роблять", - сказав Лубінець.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що українська влада не просто говорить – вона вимагає від міжнародних організацій активних дій на захист прав людини.
"Тому я завжди, з будь-якої міжнародної трибуни достатньо критично ставлюся і коментую так названу нейтральність, яку займають, на жаль, багато міжнародних організацій. За цією нейтральністю вони, на наш погляд, ховають російські злочини", - вважає він.
Відповідаючи на питання про те, що представники МКЧХ не прибули на лінію розмежування у Запорізькій області, Лубінець заявив, що за їхньою відповіддю, вони не прибули, бо не отримали гарантії безпеки від російської сторони.
"Проблема МКЧХ у тому, що вони за маскою нейтральності не хочуть назвати речі своїми іменами. Якщо вам не дає РФ гарантій безпеки – то єдине, що вимагає Україна – щоб ви публічно сказали, що РФ не надає вам гарантій безпеки, і саме через це ви не можете прибути до Оленівки, Донецька, Горлівки - до всіх місць, де тримаються наші військовополонені і цивільні заручники, де відбувається так звана "фільтрація", - сказав омбудсмен.
Уповноважений Верховної Ради вважає, що МКЧХ має реагувати на те, що у сучасному світі у центрі Європи є концтабори - зафіксувати це і привернути увагу всього світу, публічно про це заявити. "Нам здається, що це абсолютно логічно і повністю відповідає мандату МКЧХ", - заявив Лубінець.