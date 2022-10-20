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Україна запровадила проти Абрамовича санкції з відтермінуванням, - указ Зеленського

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Україна запровадила проти Абрамовича санкції з відтермінуванням, - указ Зеленського
Україна запровадили санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням до завершення обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у додатку до указу №727 президента Володимира Зеленського, який опубліковано на сайті президента 20 жовтня.

У додатку до указу, який містить список осіб, проти яких вводяться санкції, є примітка: "Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146 (такий номер в Абрамовича у списку - ред.), застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський олігарх Абрамович був посередником у перемовинах по обміну полоненими, - Bloomberg

Строк застосування санкцій - 10 років.

При цьому Абрамович - єдина особа у санкційному списку, яка має таку примітку.

Російський олігарх Роман Абрамович брав активну участь у перемовинах як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема під час укладення зернової угоди.

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Держітє мєня сємєро!!! Я єво щас как ударю!!! Потом... Когда-то...
  • Александр Войтюк 0088a36f
    Я щось не можу зроуміти, це кому наруку, НАМ? "...до завершення обміну полоненими та тілами загиблих..." я щось не розумію, але це що, тепер можуть навмисно затягувати обміни полоненими на користь абрамовича? Рашці на своїх пофіг, бо їхнім тут в полоні порівняно з нашими там, всерівно що на курорті.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    А, ну зрозуміло... Мабуть бабло за оманські домовленості особисто абрамович переводив
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