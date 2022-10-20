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Президент Литви Науседа закликає ЄС надати Україні ППО та посилити санкції проти РФ

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Президент Литви Науседа закликає ЄС надати Україні ППО та посилити санкції проти РФ
Європейський Союз зможе допомогти закінчити війну Росії, яку вона розв’язала в Україні, якщо "просто зараз" надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та запровадить санкції проти Росії, які позбавлять РФ грошей на фінансування війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа у четвер 20 жовтня, перед початком засідання Європейської Ради.

"Дії Росії в Україні є державним тероризмом. Це можна закінчити перемогою України. Ми можемо досягти цього, надавши системи протиповітряної оборони Україні прямо зараз і запровадивши санкції проти Росії, доки не буде зупинено всі ресурси для фінансування війни", — заявив президент Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має посилити санкції проти РФ та Білорусі, - Науседа

Нагадаємо, після масованого обстрілу України 10 жовтня, міністр закордонних справ Литви Габріель Ландсбергіс закликав світову спільноту надати Україні всю зброю, яка необхідна для захисту від атак Російської Федерації.

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