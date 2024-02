Президент Литви Науседа закликає ЄС надати Україні ППО та посилити санкції проти РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа у четвер 20 жовтня, перед початком засідання Європейської Ради.

"Дії Росії в Україні є державним тероризмом. Це можна закінчити перемогою України. Ми можемо досягти цього, надавши системи протиповітряної оборони Україні прямо зараз і запровадивши санкції проти Росії, доки не буде зупинено всі ресурси для фінансування війни", — заявив президент Литви.

Russia's actions in Ukraine are state sponsored terrorism.



It can be ended by 🇺🇦 winning.



We can achieve it by giving air defense systems to 🇺🇦 right now and sanctioning Russia until all resources to finance the war are cut off. #EUCO pic.twitter.com/GjSBTp8K9C