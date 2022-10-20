У США досліджують уламки збитих в Україні іранських безпілотників, - The Washington Post

За даними The Washington Post, фахівці США дослідили уламки іранських дронів-камікадзе, використаних російськими окупаційними військами в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

У минулому США вже досліджували зброю, передану Іраном союзникам для воєн на Близькому Сході.

"Інформація про структуру та технологію цих безпілотників може виявитися вирішальною для того, щоб допомогти Сполученим Штатам та їхнім українським союзникам краще ідентифікувати та остаточно перемогти їх до того, як вони досягнуть своїх цілей" , - йдеться у матеріалі.

Відомо, що дрони сімейства Shahed літають дуже низько і містять невелику кількість металевих деталей, тому їх важко засікти радарами до того, як дрони досягнуть мети. Дослідження уламків може допомогти вирішити цю проблему.

Ще однією проблемою є розташування баз, із яких російські військові запускають іранські безпілотники. Три з них перебувають в окупованому Криму, ще одна – на території Білорусі, розповів український чиновник. Дістати до них переданою союзниками ракетнорю артилерією українські військові поки що не можуть.

Розуміння того, як ефективно протидіяти безпілотникам іранського виробництва, важливе не лише для України. Іран постачає ударні дрони бойовикам "Хезболли" у Лівані, хуситам у Ємені, союзникам у Сирії.

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У Пентагоні вважають, що іранські дрони використовувалися під час серпневого нападу на базу Ет-Танф у Сирії, яка під контролем американських військових. Хусити атакували ними найбільші нафтопереробні об'єкти Саудівської Аравії. Але, на відміну від Shahed-136, що використовуються в Україні, хусити застосували дрони Samad-1.

Експерти також вважають, що Іран за допомогою Росії "тестує" обхід західних систем ППО за допомогою безпілотників. Ці знання можуть допомогти Тегерану у конфліктах проти своїх регіональних супротивників.

Україна запросила експертів ООН "за першої ж нагоди" оглянути уламки збитих безпілотників, щоб визначити країну їхнього походження. Передача Іраном безпілотників порушує антиіранські санкції ООН та резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року щодо іранської ядерної оборудки. Положення резолюції забороняють Ірану передавати третім країнам БПЛА з дальністю польоту понад 300 км без спеціального дозволу.

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