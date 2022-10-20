Боррель поінформував Іран про санкції за постачання дронів Росії

Високий представник ЄС поінформував свого іранського колегу про прийнятий сьогодні пакет санкцій у зв’язку із застосуванням Росією дронів іранського виробництва для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру України.

Про це Жозеп Боррель заявив сьогодні у Брюсселі перед початком Європейської Ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я поінформую лідерів про останні рішення, що були прийняті під час Ради міністрів закордонних справ по Україні, зокрема, щодо започаткування тренувальної місії, виділення нового траншу (на 500 млн. євро – ред.) з Європейського Фонду Миру, щодо санкцій проти Ірану за використання дронів. Цього ранку я говорив з міністром закордонних справ Ірану та поінформував його про це рішення. Я запевнив його, що ЄС рішуче налаштований зробити все можливе відносно всіх, хто може бути залучений до підтримки російської агресії", - заявив Жозеп Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів, він утримався від коментарів стосовно того, якими можуть бути подальші кроки ЄС, що спрямовані проти дій Ірану.

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"Перед тим, як зважати на подальші кроки, треба спочатку імплементувати ці дуже важливі рішення. Росія вчиняє акти вандалізму, вона тероризує, - Путін тероризує цивільну інфраструктуру, народ України. Ми маємо це зупинити", - додав Високий представник ЄС.

Він окремо привітав народ України з отриманням Премії Сахарова, а також повідомив про започаткування діяльності моніторингової місії ЄС на кордоні між Вірменією і Азербайджаном, робота якої розпочинається сьогодні. Боррель також зауважив, що сьогодні лідери країн ЄС "багато говоритимуть" про енергетику.

"Росія маніпулює цінами та створює проблеми на міжнародних ринках по всьому світу. Тож лідери обговорять заходи, що мають бути здійснені з нашої сторони. Наша дипломатія буде продовжувати працювати з нашими партнерами, щоб усунити наслідки цих високих цін у всьому світі, тому що всі страждають від цього", - зауважив Високий представник ЄС.