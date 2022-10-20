Голова Європарламенту Мецола закликала посилити антиросійські санкції та надати Україні більше зброї
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
"Час маленьких кроків закінчився, нам потрібні гігантські кроки. Ми повинні винести уроки з пандемії ковіду, тому що ми зробили саме це, і ми робимо це зараз у відповідь на російську агресію проти України. Тому з такою ж рішучістю, з таким же почуттям солідарності ми можемо зробити це знову в контексті енергетичних викликів, які на нас впливають", - зазначила вона.
Посадовиця закликала не чекати, а вдаватися до активних дій.
"Ніщо з того, що ми робимо, не може бути зроблено без урахування України, яка є повноцінним центром всього, що ми робимо. Всі питання взаємопов'язані", - наголосила чиновниця.
Відтак Роберта Мецола вважає, що Євросоюз має посилити антиросійські санкції та надати Україні більше зброї.
"Якщо ми хочемо врятувати майбутнє ЄС, ми повинні діяти швидко, з силою духу, з єдністю. Ми повинні посилити санкції, ми повинні надати (Україні - ред.) важке озброєння і системи протиповітряної оборони, і нам потрібен план подальшої підтримки", - підсумувала посадовиця.