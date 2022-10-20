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Президент Німеччини Штайнмаєр робить усе, щоб наблизити постачання ракет для української системи ППО, - Зеленський

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Президент Німеччини Штайнмаєр робить усе, щоб наблизити постачання ракет для української системи ППО, - Зеленський
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр робить усе, щоб наблизити постачання ракет для української системи ППО,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві в четвер після переговорів із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Він (Штайнмаєр) зробить усе, щоб наблизити постачання ракет для тих систем, які ми вже маємо від наших німецьких партнерів. Він над цим працює, і ми вдячні йому за це. Чекатимемо, коли він зможе приїхати", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    ну якщо зеленский сказав ну тоді дададада
  • три - пятнадцать
    наш буба був з хорошим ротом,
    він і майже українцем був!
  • Тиамитоксам
    .........не хочешь что то делать - найдёшь сто причин, а захочешь - сто способов......
    .....ХИМЕРЫ ведь с весны уже работают.......что не так с этими "немцами"?.....
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