Новини

Берлусконі перебуває під враженням російської горілки, - у ОП відповіли на звинувачення італійського політика, що Зеленський "розпалює війну"

7 78558
Берлусконі перебуває під враженням російської горілки, - у ОП відповіли на звинувачення італійського політика, що Зеленський "розпалює війну"
Експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, ймовірно, перебуває під враженням від російської горілки, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у війні РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу президента Михайл Подоляк написав у у твіттері.

"Будь-яка криза відкриває дорогу для справжніх лідерів. Поки Берлусконі перебуває під враженням від російської горілки в компанії останніх п'яти друзів Путіна в Європі, Джорджія Мелоні (лідер партії "Брати Італії" та головний кандидат у прем'єри - ред.) демонструє, що таке справжні принципи та розуміння глобальних викликів. Кожен обирає свій шлях", - наголосив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлусконі звинуватив Зеленського у розпалюванні війни, - LaPresse опублікувала скандальний аудіозапис

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Марта Шепель
    Ніяк не здохне цей старий італійський пердун.
  • Trevo Trow
    Дехто вражений горілкою, а дехто - пейсами Абрамовича.
  • Анатолий Та Ольга Панасюк
    Та воно і без горілки деменціально прицюцьковате.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини