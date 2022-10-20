Берлусконі перебуває під враженням російської горілки, - у ОП відповіли на звинувачення італійського політика, що Зеленський "розпалює війну"

Експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, ймовірно, перебуває під враженням від російської горілки, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у війні РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу президента Михайл Подоляк написав у у твіттері.

"Будь-яка криза відкриває дорогу для справжніх лідерів. Поки Берлусконі перебуває під враженням від російської горілки в компанії останніх п'яти друзів Путіна в Європі, Джорджія Мелоні (лідер партії "Брати Італії" та головний кандидат у прем'єри - ред.) демонструє, що таке справжні принципи та розуміння глобальних викликів. Кожен обирає свій шлях", - наголосив Подоляк.

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